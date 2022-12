Si bien hace unas semana anunciaron su quiebre y separación, Daniela Aránguiz y Jorge Mago Valdivia no han dejado de estar juntos. Ya se los vio en Buenos Aires hace unos fines de semana y ahora fueron sorprendidos en Miami.

¿Dónde pillaron a Daniela Aránguiz y al Mago Valdivia?

La pareja asistió en conjunto con el hermano de ella, Rigeo, y el hermano de él, Claudio, al concierto que ofreció Daddy Yankee en la ciudad norteamericana.

Si bien Daniela no mostró al ex futbolista en sus historias y sólo se dejó ver con la voz de Danger, Cuidado; fue el mismo Mago quien accidentalmente se dejó ver con Aránguiz en una transmisión en vivo.

Los ágiles colaboradores de la cuenta Infama de Instagram justo captaron el momento y es innegable la presencia de Daniela, sobre todo por el atuendo que tanto promovió en su propio perfil de la misma red social.

Ahora, tampoco era muy difícil deducir que se encontraban en el mismo lugar, ya que en las historias que ambos compartieron del espectáculo, se ve cómo están al mismo costado del escenario y prácticamente observando al Big Boss desde la misma angulación.

Aparentemente, superando los conflictos entre ambos producto de la separación, el farandulero ex matrimonio se planteó superar su quiebre amoroso de manera amistosa para el beneficio de sus hijos. De ahí que se sigan manteniendo en contacto.

Sin embargo, a pesar del momento de relajo que vivieron, Daniela decidió no quedarse fuera de las polémicas que la mantienen atada a Chile. Una vez que salió del concierto envió una desafiante indirecta a "todos los muertos que quieren resucitar", aunque no mencionó ni a Anita Alvarado ni a Karen Paola, sus actuales némesis.

¿Cómo partió el conflicto entre La Geisha, el Mago Valdivia y Daniela Aránguiz?

El detonante fue cuando a Anita Alvarado se le ocurrió analizar la relación de la ex chica Mekano y el exfutbolista en el programa de Chilevisión Podemos Hablar. La Geisha dijo que "Mago Valdivia hubiese caído todas estas veces, pero la mona porfiada es su mujer".

Entonces, el periodista Jaime Figueroa recuperó las declaraciones de Aránguiz en un episodio de PH sobre el plan de familia que tenía con Valdivia. En ese momento, Daniela sostuvo que si lo perdonaba, sería la última vez.

Alvarado no la pensó dos veces y avanzó con todo: "¿Qué? Ah, si hay un meme que dice si le doy otra oportunidad será la última, ¿no tiene dignidad esa mujer? ¿Cuándo se le va a acabar la dignidad? Cuando se acabe el dinero, no hay otra forma".

Daniela arremetió de vuelta con duras palabras para Alvarado, a quien criticó por ponerle "precio a su vagina". Pero la Geisha sacó las garras y en un live al que se conectaron más de 90 mil personas contó la firma sobre el affair que tuvo Valdivia con Angie, algo que hasta ahora el Mago no ha negado.

Tanto la figura de Daniela como la de Jorge fueron golpeadas por la transmisión de Anita, pero la misma ex chica Mekano salió al paso de todo lo que se ha dicho y no sólo le mandó un nuevo mensaje a Alvarado, destapando un vínculo reciente del Mago con Angie Alvarado, sino que también a las figuras de la farándula criolla que se han querido sumar al escándalo para sacarle provecho y notoriedad: "No revivo ni un otro muerto".

El Mago hizo un intento de contraataque entre medio de todo, pero quedó más como una triste anécdota. El conflicto real es entre las dos mujeres, sobre todo porque en uno de sus más reciente publicaciones de Instagram, Alvarado compartió un mensaje que decía: "Cuidado cuando una mujer está muy callada, es porque está preparando silenciosamente una bomba".