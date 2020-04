Luis Jara detonó la ira de Twitter: Usuarios se hicieron un festín por sus reiteradas interrupciones en la Teletón 2020

Luis Jara estuvo a cargo de la conducción principal de la jornada de cierre de la Teletón, en conjunto con Eduardo Fuentes, momento en el que el animador de "Mucho Gusto" detonó la molestia entre los usuarios de Twitter por sus reiteradas interrupciones a los otros rostros que estuvieron presentes en la velada.

Jara estuvo desde el Teatro Teletón comandando todo, pero a los usuarios les llamó la atención cómo cuando aparecía otra figura televisiva lo interrumpía una y otra vez sin dejar fluir las secciones del programa.

La incómoda situación detonó cientos de comentarios, bromas y memes en la plataforma social. Éstas fueron algunas de las publicaciones:

Lucho Jara repite a cada rato que la Teletón es de todos pero no deja ni hablar a Eduardo Fuentes!!! #teletonchile

Aprovechen la pausa y saquen a Lucho Jara, dejen solo a Edu Fuentes por favor #teletonchile

#teletonchile Que aparezca el Gringo que iba al estadio nacional y done 1 dolar por cada persona que le cae mal Lucho Jara , se juntaria hartas lucas.

Qué fuerte el papá de uma me hizo llorar cállate lucho jara.. Un rato wn pensar que uno se complica por weas aunque el cabezón tire las manos la teleton es necesaria sino estarían botados en sus casas y pidiendo hora en la posta #teletonchile

Que historia más emocionante, me iban a correr las lágrimas e interrumpe Lucho Jara..... #teletonchile porfis!!! Como no va a haber nadie mas que no eche a perder la transmisión