Sin duda que Andew Garfield se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Es que tras su participación en Spider-Man: No Way Home, película que fue todo un éxito de taquilla, el actor ha protagonizado otras producciones, algunas de las que incluso están nominadas a los premios Oscar 2022.

Una de ellas es Tick, Tick... BOOM!, cinta que está disponible en la plataforma de streaming Netflix, que sigue a Jonathan Larson, interpretado por Garfield, un joven que está a punto de cumplir 30 años que tiene un objetivo muy claro en la vida: ser compositor de musicales, sin embargo, el querer y el esforzarse, no siempre es suficiente para lograrlo.

Precisamente por esta película, el actor está nominado en la categoría de Mejor Actor, donde compiten junto a Will Smith (King Richard), Benedict Cumberbatch (El Poder del Perro), Javier Bardem (Being the Ricardos) y Denzel Washington (Macbeth).

Sin embargo, el actor tuvo un papel protagónico en otra producción junto a Jessica Chastain, quien también está nominada a un premio Oscar.

¿Cuál es la película de Andrew Garfield nominada a los Oscar que se estrena en cines?

Se trata de Los ojos de Tammy Faye, que recurre el fulgurante ascenso y posterior descenso a los infiernos de la pareja de telepredicadores Tammy Faye (Chastain) y Jim Bakker (Garfield) en la década de los 70 y 80, desde sus humildes comienzos hasta la creación de todo un imperio en torno a The PTL Club, y que se estrenará en cines este jueves 17 de marzo.