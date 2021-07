Los Montaner se preparan para épico show online: "Nos juntamos todos a disfrutar"

Ricardo Montaner, Evaluna, Camilo, además de Mau & Ricky, darán vida este fin de semana a Los Montaner, un concierto especial que reunirá a los músicos y a la familia, y que se podrá disfrutar vía streaming en todo Latinoamérica.

El show tendrá lugar este sábado 31 de julio en Altos de Chavón, República Dominicana, desde donde irán al aire para el deleite de los fanáticos del continente.

Ricardo Montaner resaltó que "la gente nos ve raro a veces porque no es normal que el papá, la mamá y los chamos (muchachos) nos dediquemos todos a algo parecido".

"Sin importar que yo haga baladas y el otro reguetón. Nos juntamos todos a disfrutar", recalcó.

En tanto que por su lado, Ricky comentó que "vamos a estar interactuando. Es un concierto donde la gente podrá disfrutar la música que les gusta de nosotros".

"Siempre ha sido como un sueño cantar junto a mi papá, desde pequeño yo recuerdo que anhelaba eso. Lo vamos a disfrutar, es algo que me emociona porque es una excusa extraordinaria de pasar más tiempo juntos".

"Estamos en un momento de nuestra carrera hermosisísima y que bonito tener la excusa de un evento como este para reunirnos y pasar tiempo en familia", puntualizó Ricky

Mau complementó esas declaraciones resaltando que "es algo muy lindo. No conozco otra familia que pueda hacer algo como lo que estamos haciendo nosotros. Parece muy formal y nos lo tomamos muy en serio, pero al mismo tiempo es muy de casa".

Camilo, en tanto, se refirió a su vínculo familiar con Los Montaner, especificando que "me he sentido siempre respaldado por mi suegro".

"Me encantan los retos y compartir en un escenario con ellos es algo que me reta porque toda mi vida los he tenido como referentes pero cuando hay tanto cariño y tanto amor se permite disfrutar mucho más", concluyó.

El evento Los Montaner se transmitirá en vivo a las 21:00 horas del sábado 31 de julio y, si no lo pudiste ver, habrá una repetición el 1 de agosto a las 09:00 horas. Así que no te preocupes, no te quedarás sin verlo. Las entradas están disponibles en PuntoPlay con un valor de 20.590 pesos.