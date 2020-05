Led Zeppelin transmitirá en Youtube el histórico show que los reunió por una única noche

Led Zeppelin acaba de anunciar que transmitirá a través de Youtube ese histórico concierto que los llevó a reunirse en 2007 y que bautizaron como "Celebration Day".

El show tuvo lugar en el O2 Arena de Londres el 10 de diciembre de 2007 y quedó en la historia como la única vez en que Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones se reunieron, a 27 años desde la separación del grupo.

Para completar la formación de Led Zeppelin en esta presentación, los músicos invitaron a Jason Bonham, el hijo del legendario baterista John "Bonzo" Bonham fallecido en 1980.

Portada del registro conocido como "Celebration Day", de Led Zeppelin.

El espectáculo evidentemente fue registrado para posteriormente ser editado en formato de audio y DVD con 16 canciones de las canciones que se interpretaron en esa oportunidad, incluyendo clásicos incombustibles como "Stairway To Heaven", "Kashmir" y "Black Dog", entre otros.

Es ese material el que justamente se verá en la plataforma de videos de Google, en el canal oficial de la banda, desde este sábado 30 de mayo a las 15:00 horas (Chile) y sólo por tiempo limitado.

Este es el setlist del icónico show:

1. Good Times Bad Times

2. Ramble On

3. Black Dog

4. In My Time Of Dying

5. For Your Life

6. Trampled Under Foot

7. Nobody’s Fault But Mine

8. No Quarter

9. Since I’ve Been Loving You

10. Dazed And Confused

11. Stairway To Heaven

12. The Song Remains The Same

13. Misty Mountain Hop

14. Kashmir

15. Whole Lotta Love

16. Rock And Roll