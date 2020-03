"Usted sufre de infertilidad": Leandro Martínez se confiesa en "La Divina Comida"

Leandro Martínez será uno de los cuatro invitados que se pondrá a prueba en el capítulo que este sábado exhibirá Chilevisión de "La Divina Comida".

Un adelanto del espacio ya proyecta que serán veladas con múltiples complicaciones, pero también se vivirán momentos como aquel en el que el ex participante de rojo hace una dura revelación.

"Conocí una mujer maravillosa con quien estoy y cuando quise ponerle la guinda a esta torta, un doctor me dice 'usted sufre de infertilidad'. A él no se le movió un músculo, a mí se me movió el mundo, porque yo lo único que quería era ser papá", cuenta Martínez ante el impacto de sus compañeros de mesa.

Y complementa: "saliendo de la clínica con mi esposa, se sienta en el auto y mi mujer se pone a llorar".

Los actores Catalina Olcay y José Antonio Raffo, además de la periodista Daniela Kirberg, son los comensales que junto al cantante le darán vida a un nuevo episodio de "La Divina Comida", cuyo adelanto puedes revisar a continuación: