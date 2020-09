Las postales de la romántica escapada a Italia y Grecia de la ex de Alexis Sánchez con Marco Ferri

La modelo sudafricana Anna Modler ya olvidó el fugaz y nunca confirmado romance con el futbolista chileno Alexis Sánchez. Ahora figura de la agencia Premier Model Management se escapó con su nueva conquista a Italia y Grecia para disfrutar de paradisíacas playas.

Y el famoso nuevo pretendiente es nada menos que el ex rostro del reality de Mega "¿Volverías con tu ex?" y ex de Aylén Milla, Marco Ferri.

En un principio, la pareja solo mostró historias que coincidían en los lugares, aunque siempre por separados. Hasta que fue ella la que se dio el tiro de gracia a las especulaciones.

La joven publicó una flamante imagen en la que compartió escena con Ferri, zanjando el tema sobre su estadía en conjunto en las costas del Mar Mediterráneo.

De la odisea quedaron las mejores postales que registraron ambos y que compartieron en sus respectivos Instagram:

La ex de Alexis Sánchez, Anna Modler, en su viaje a Italia y Grecia con el chico reality Marco Ferri. (1)

La ex de Alexis Sánchez, Anna Modler, en su viaje a Italia y Grecia con el chico reality Marco Ferri. (2)

La ex de Alexis Sánchez, Anna Modler, en su viaje a Italia y Grecia con el chico reality Marco Ferri. (3)

La ex de Alexis Sánchez, Anna Modler, en su viaje a Italia y Grecia con el chico reality Marco Ferri. (4)

La ex de Alexis Sánchez, Anna Modler, en su viaje a Italia y Grecia con el chico reality Marco Ferri. (5)

La ex de Alexis Sánchez, Anna Modler, en su viaje a Italia y Grecia con el chico reality Marco Ferri. (6)

La ex de Alexis Sánchez, Anna Modler, en su viaje a Italia y Grecia con el chico reality Marco Ferri. (7)