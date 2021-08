Leonora Saavedra se hizo conocida por su participación en la primera temporada de Master Chef estrenada en el año 2014 en donde se convirtió en una de las finalistas, terminando en el tercer lugar de la competencia.

Tras esto participó en distintos programas de televisión, sin embargo, desde hace algunos años se ausentó de la pantalla chica y mucho no se sabía sobre su presente.

Recientemente, la cocinera dio una entrevista con el diario Las últimas Noticias en donde reveló que ha sido de ella desde su salida de la televisión.

Leonora reveló que está viviendo en Punta Arenas, en donde participa en el programa regional “Juntos otra Mañana” y que recientemente inauguró su food truck “Donde la Leo”.

Sobre su llegada a la capital sureña, Leo señaló: “Me vine para acá por un amigo, Mauricio Avendaño, que se puso con un emprendimiento de trufas magallánicas y necesitaba que le hicieran recetas. Vine por dos meses, después por tres y ya al último viaje le dije que me sacara pasaje solo de ida porque iba a tener harta pega”,.

“Cuento corto, me gustó Punta Arenas y decidí quedarme. Me vine con una sola maleta”.

Acerca de su nuevo emprendimiento, Saavedra comentó que se lo compró hace un mes y medio, y que debió realizarle varios cambios. “Era un desastre, lo tuve que rearmar, limpiar, pintar. Hace tres semanas que lo atiendo. Es chiquitito, pero hay que empezar de abajo”.

Sobre los platos que ofrece comentó: “Tengo amigos militares acá e hice la prueba de los sándwiches con ellos. A uno le puse ‘comandante’, es como un as pero bien gourmet. He llegado a vender de 30 a 40 diarios de esos. Me pongo con el carrito en una distribuidora de verduras donde me cedieron un espacio”, añadió.

La cocinera se refirió a su participación en el matinal regional, detallando que lo pasa muy bien. “Me han dejado tener mi espacio, salgo con peluca, me pongo a bailar, hasta me he tirado piqueros en un estero. No le tengo miedo al ridículo”, indicó.

Acerca de la zona, Leonora expresó que se siente muy cómoda en la región austral. “Me gusta la paz que se vive acá. Aquí no te juzgan tanto como en Santiago, la gente es más humilde, solidaria, pero más cuadrada eso sí”, cerró.