En poco menos de dos meses, el 5 de diciembre, finalmente se estrenará la segunda temporada de “Kimetsu no Yaiba”, la exitosa serie de anime que sigue las aventuras de Tanjiro y sus amigos.

Cabe recordar que en la primera parte de la serie, el protagonista emprendió un viaje para encontrar una cura a la maldición de su hermana y vengar la muerte de su familia a manos de un demonio. Y luego, en “Demon Slayer: Mugen Train”, la película que sigue los acontecimientos de la temporada 1, Tanjiro une fuerzas con un espadachín para combatir a los demonios que viajan en un tren.

Mientras que, la segunda temporada dará un giro inesperado y se enfocará en uno de los arcos del manga en el que se basó la serie.



¿De qué se tratará la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba?

La segunda temporada de “Kimetsu no Yaiba” se inspiró en el octavo arco del manga, “Entertainmetn District”, que narrará una nueva travesía de Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, quienes ayudarán a Tengen Uzui a buscar a sus esposas desaparecida. Esta nueva entrega contara de 11 capítulos.

Los creadores del animé aclararon que para entender la temporada 2 de “Kimetsu no Yaiba” será imprescindible haber visto la película “Demon Slayer: Mugen Train”. Si todavía no lo has hecho, no te preocupes, porque el domingo pasado se estrenó el primer capítulo de un total de 7, que están basados en la cinta.

Los episodios contarán con material exclusivo y nunca antes visto, así que no te lo puedes perder. Estarán disponibles en Funimation y Crunchyroll.