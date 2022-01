Karen Bejarano reponde ninguneos de la Doctora Cordero: "No se puede esperar menos de ella"

Hace unos días Karen Bejarano activó un conflicto de la nada: se lanzó a criticar sin mayor provocación a la Doctora María Luisa Cordero. La diputada se dispuso a responderle y el asunto creció. Y ahora, la ex chica Mekano lanzó nuevos dardos contra la psiquiatra.

Resulta que el domingo pasado, Bejarano hizo una publicación en la que cuestionó que "cómo pueden confiarle un cargo tan importante a una persona que no tiene empatía, que mira en menos, que se siente superior por haber estudiado una carrera universitaria... cómo somos tan weones?".

Esto a propósito de que Karen compartió un video con unas antiguas declaraciones en que la psiquiatra aseguró que su voto es más importante que el de asesora del hogar y no sólo eso, sino que su sufragio debería valer más, debido a que ella tiene un título universitario.

La reacción del otro bando no se hizo esperar, porque Cordero sacó la artillería para responderle a la participante de El Discípulo del Chef, asegurando que "me tiene una pica porque yo dije que cuando una mujer tiene hijos hombres tiene que taparse mucho el poto y no mostrárselo a nadie más que el marido o el amante de turno. Y eso parece que le cayó muy mal".

"Porque los hijos se sienten muy avergonzados de tener madres ligeras de pierna o promiscuas. Yo comenté una cosa así", remató.

Karen Bejarano: ¿Qué le respondió a la Doctora Cordero?

Días después de la respuesta de Cordero, Bejarano decidió replicar los dichos que le habían lanzado de vuelta a través de la radio.

"Qué lástima que la única forma de defender una postura sea 'ROTEANDO' a otros", lamentó en primer lugar Karen.

Eso, para luego añadir que "creo que somos personas capaces de discutir sin mirar en menos a otras personas, pero claramente no se puede esperar menos de ella".