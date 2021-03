José Antonio Neme entrega detalles acerca de su salida de Mega: "No era parte de su proyecto"

El periodista José Antonio Neme estuvo presente en el nuevo programa de Martín Cárcamo "De tú a tú", en donde entregó distintos detalles acerca de su vida, entre esos su salida de Mega el 2019.

Sobre esto el comunicador indicó que "En términos más editoriales yo soy más díscolo, soy rebelde. Entonces creo que fue difícil para Mega lidiar conmigo, editorialmente hablando, porque a mí me cuesta entender que tengo que decir lo que me dicen".

Luego agregó “lo aceptaba porque eran mis jefes, pero interiormente me causaba un conflicto que me dijeran ‘mira, cuando entrevistes a esa persona no le pongas esta cara, no lo hagas sentir mal, no uses ese adjetivo al preguntar, la pregunta debería estar formulada de otra manera. Entonces yo decía que sí, pero me generaba una especie de rebeldía”.

El rostro de La Red explicó que "Yo creo que el último director de prensa de Mega, a quien conozco desde TVN y le tenía un gran aprecio, no quería trabajar conmigo, no era parte de su proyecto para el año 2020".

"Yo hubiera esperado, desde lo más personal, algo más de claridad, que me dijera el director de prensa ‘no quiero trabajar contigo, no eres parte de mi proyecto 2020’ y no que me dijera, ‘mira, te echo porque ganas mucha plata" indicó.

“Sí, yo ganaba bien, pero no era el que más ganaba ahí, y ganaba como ganan todos en la televisión. Entonces, efectivamente había una variable económica, pero luego de la variable económica hay que decidir a quién de los que gana tal cantidad hay que sacar, y probablemente él no quería trabajar conmigo”, enfatizó el comunicador.