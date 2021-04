"La comparación es súper absurda": José Antonio Neme debate sobre similitudes con Julio César Rodríguez

Ahora que José Antonio Neme retornó a comandar "Mucho Gusto" no han sido pocos quienes han establecido comparaciones entre él y el conductor de "Contigo en la Mañana", Julio César Rodríguez, algo que ambos discutieron durante el late de este este último "Síganme los buenos".

Neme acudió como invitado al programa del canal de cable Vive momento en el que Rodríguez no dudó en abordarlo y consultarle sobre las similitudes que muchos proyectan entre ellos.

Abriendo la respuesta sin mayores filtros, el ex periodista de La Red sostuvo que "yo creo porque en algún momento Mega te quiso llevar. Digamos las cosas como son. Transparentemos las cosas… ¿Para quién era el papel de la película en primera instancia?".

"¿Me estoy perdiendo de algo?", bromeó de vuelta "JC", quien optó por saltarse los comentarios sobre los rumores de la negociación que supuestamente tuvo con ejecutivos de Mega para dejar su actual exitoso puesto en Chilevisión.

Entonces, Neme continuó: "no sé, hay una admiración legítima de la industria respecto al trabajo que ustedes han hecho en el matinal. Yo te conozco hace mucho tiempo y siempre te he admirado. Y además estoy muy agradecido de ti, aunque no nos conozcamos tanto".

"Porque tú fuiste una de las primeras personas en creer en mi trabajo, así con comentarios muy amables, que no son usuales en este negocio", añadió recordando que su ahora competencia directa en los matinales en el pasado fue su jefe, cuando recién daba los primeros pasos en el periodismo.

Entonces, José Antonio se volcó a recordar, "desde ridiculeces como mi chaleco amarillo cuando yo andaba persiguiendo al ministro de hacienda con un chaleco horroroso y tú te diste cuenta de eso. Y se empieza a generar algo entorno a uno que luego te ayuda mucho a demostrar que tu trabajo vale".

"Sobretodo uno siendo homosexual. Porque generalmente la gente… en Chile hay grupos muy conservadores y la industria es muy conservadora, entonces a uno no le creen si andaba con un chaleco amarillo. Si uno se viste de determinada manera o dice las cosas de una forma es como si fuera menos creíble, menos separados. Y tú fuiste muy buena onda".

"Y la Monse, que la conozco mucho, de tiempos inmemorables, encuentro que han hecho un súper buen trabajo, entonces la tensión está naturalmente puesta en el matinal que la lleva, que son ustedes", destacó el compañero de Diana Bolocco.

Aún así, dado un punto en la conversación, Neme admitió que "tenemos a lo mejor puntos de coincidencia intelectual, pensamos parecido en algunas cosas, pero me parecería súper injusto conmigo tratar de parecerme a ti".

"Sería como hacer una caricatura de Julio César, no tiene sentido. Tú tienes un estilo inimitable, irremplazable y yo también tengo herramientas. La comparación es súper absurda", puntualizó.