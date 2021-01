"Soy orgullosamente homosexual": J.A. Neme arremete contra ataques personales tras polémica en Twitter

El periodista José Antonio Neme lanzó una contundente respuesta ante los ataques personales tras una polémica que lo enfrentó con la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, por hacer referencia a la corriente política de Lucy Ana Avilés, la mujer tras el avión SuperTanker que apagó incendios en el sur de Chile hace unos años.

Una vez que se acabaron los argumentos, múltiples usuarios cargaron contra Neme centrándose particularmente en su orientación sexual. Es por eso que el rostro de La Red aprovechó la ventana que tiene en su programa "Pauta Libre" para responder a sus agresores virtuales.

“Lo que no acepto es que las críticas se centren en mi vida personal y en mi vida privada. Soy homosexual, soy orgullosamente homosexual y lo seré hasta el último día de mi vida. Lo seré en este canal, en cualquier otro canal, en cualquier programa de radio, al escribir en cualquier revista, o si tengo que vender pan, o ser Uber, también seguiré siendo homosexual", partió diciendo Neme.

De hecho, "para mí no constituye ningún agravio, no constituye ninguna ofensa, es simplemente una característica de mi personalidad, que he reconocido desde el primer día que estoy en televisión. No juego a ser heterosexual, no invento pololas que no tengo, no me hago el heterosexual, ni tampoco trato de dominar mi modo ni mi mano".

"Soy 100% honesto. Jamás he mentido, no soy cínico y sí, en esa falta de cinismo y en esa extrema honestidad, soy capaz de darle el punto a quienes no están de acuerdo conmigo, que me critican y que quieren cambiar de canal, y que incluso quieren que yo deje este canal", añadió.

Durante el fin de semana, en Twitter se impulsó la campaña #NemeFueraDeLaRed tras las declaraciones en que identificó a Avilés como la señora de ultraderecha. Por eso también dedicó palabras a esa iniciativa.

"Creo que debo defender mi dignidad, que tiene que ver con mi vida privada, la cual jamás yo he expuesto en televisión, nadie sabe con quien yo me acuesto y nunca lo sabrán", recalcó.

"Por lo tanto, si ustedes no están de acuerdo con que yo haya sospechado del operativo de la PDI la semana pasada, o que lamentablemente me haya expresado de la Lucy Ana Avilés como una persona de ultra derecha, que yo creo que ella también lo ha dicho, sin ningún agravio; bueno, está bien, me someto a la crítica pública, porque esto es sin llorar y yo no me estoy victimizando, porque no me gusta ser víctima. Pero lo que sí estoy haciendo es defendiendo mi dignidad y mi honra y mi vida personal", finalizó el periodista, para darle el paso a sus compañeras de panel.

Revisa el momento que fue compartido por el mismo Neme en su Twitter.