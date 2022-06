El actor ya estaría abordo del proyecto para sumar otro spin off al largo listado de producciones que está desarrollando la firma televisiva.

¡Vuelve Jon Snow! HBO está trabajando en una secuela de Game of Thrones con Kit Harington

En una inesperada decisión, HBO ahora se encuentra en las primeras etapas de desarrollo de una secuela de Game of Thrones protagonizada por Jon Snow, el personaje que interpretó Kit Harrington, alcanzando gran popularidad y reconocimiento.

El actor estaría abordo del proyecto, lo que habría motivado el avance de la idea.

Esta sería la primera producción derivada de Game of Thrones que lidiaría con los eventos posteriores al final de la serie original, ya que el resto se centra particularmente en sucesos que ocurrieron antes de lo que se vio en las ocho temporadas.

Al final de la serie, Jon Snow se enteró que su verdadero nombre es Aegon Targaryen, un potencial aspirante al Trono de Hierro, desde donde se comandan los Siete Reinos. Sin embargo, al concluir la historia, Jon decide partir hacia el Norte del Muro, en compañía de los Salvajes, buscando dejar atrás los eventos que marcaron su vida hasta ese momento.

¿Cómo hará HBO una serie de Jon Snow?

La inquietud que ronda el proyecto es que no existe material de referencia para contar una nueva historia y en la línea de lo que se tiene pensado para la serie. De hecho, George R.R. Martin ni siquiera ha terminado de escribir los libros para completar su saga Canción de Hielo y Fuego.

Por otro lado, le arrebataría la última palabra sobre la historia al final de Game of Thrones, sobre todo pensando en que fue una conclusión tan divisiva entre los fanáticos.

Además, en teoría, esto abriría las puertas a la posibilidad de retorno de otros personajes que sobrevivieron a la serie original. O sea, potenciales apariciones de Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) y Brienne of Tarth (Gwendoline Christie).

La entrada en desarrollo de este proyecto implica que actualmente hay siete proyectos vinculados a Game of Thrones que se están trabajando, además de la precuela House of the Dragon.

Los títulos en marcha son 10,000 Ships (a.k.a. Nymeria) con la showrunner Amanda Segel, 9 Voyages (a.k.a. The Sea Snake) a cargo del showrunner Bruno Heller, además de Dunk and Egg a cargo de Steve Conrad.

A eso se suman tres prequels animadas, entre las que se incluye The Golden Empire, cuya historia se desenvuelve en el reino con inspiración oriental llamado Yi Ti.