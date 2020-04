John Frusciante sorprende y libera nuevo disco como solista bajo el nombre de Trickfinger

En diciembre pasado, los Red Hot Chili Peppers sorprendieron al mundo entero al anunciar el regreso de su histórico guitarrista John Frusciante después de 12 años. Pero el 2020 no solo llevaba esa noticia para el melenudo músico, ya que su trabajo como solista seguía presente.

Y es ese mismo punto el que ha hecho noticia en las últimas horas ya que, bajo el nombre de Trickfinger, el artista publicó su más reciente trabajo de estudio. Uno muy distinto al que nos tiene acostumbrado y que está relacionado a la música electrónica.

Frusciante lleva un tiempo trabajando en bases de acid house, una de sus nuevas pasiones en la música. En este nuevo registro, titulado "Look Down, See Us", entrega cuatro canciones que han recibido buena recepción entre los especialistas.

Pero eso no es todo ya que el guitarrista además tiene contemplado realizar dos trabajos más durante el año, los que verían la luz en junio y diciembre. Tiempo tendrá de sobra, ya que la gira de los Red Hot se encuentra suspendida por la situación del coronavirus en el mundo.

Escucha aquí lo último de Frusciante:

Look Down, See Us by Trickfinger