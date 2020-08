"Me tocó bien duro": J Balvin se contagia con Covid-19

El popular cantante colombiano J Balvin reveló que se contagió con la Covid-19, en un clip que publicó en sus redes sociales.

"Han sido días muy difíciles", admitió en el video en el que se le puede ver intentanto mantener el ánimo en alto, dada la información que está entregando.

La revelación la hizo en medio de la ceremonia de entrega de los Premios Juventud, luego de recibir el segundo reconocimiento de la noche.

"Seguimos", dice J Balvin al compartir esta imagen en Instagram.

"En este momento estoy a penas saliendo del Covid-19. Han sido días muy difíciles, muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar, y a mí me tocó, y me tocó bien duro", indicó en su intervención.

Al mismo tiempo, hizo un llamado al auto cuidado y la prevención: "Esto no es un chiste... El virus como tal sí existe y es muy peligrosos, así que cuídense mucho".

J Balvin recientemente había dado que hablar por la presentación de su disco "Colores", pero también porque se burló de Shakira en plena transmisión de una entrevista conjunta con Black Eyed Peas y Maluma.

Además, lanzó un tema para la banda sonora de la próxima película de "Bob Esponja" y también una colaboración en la que trabajo junto a Dua Lipa y Bad Bunny.