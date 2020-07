J Balvin y Tainy colaboran para encabezar la banda sonora de "Bob Esponja al rescate"

J Balvin y Tainy son los responsables de inaugurar el lanzamiento de la banda sonora de "Bob Esponja al rescate", la nueva película animada del personaje que vive en una piña debajo del mar.

"Agua" se llama la canción y es el primer lanzamiento dentro de un listado de composiciones creadas por reconocidos artistas del continente americano.

El tema fue producido por NEON16, firma multimedia e incubadora de talentos fundada en el 2019 por Tainy y Lex, que ha experimentado el éxito en la música latina y en el mercado multimedia.

"SpongeBob Movie: Sponge on the Run" llegará a los servicios de arriendo digitales a principios de 2021, para posteriormente quedar disponible en la plataforma de CBS All Access.

La producción animada tenía presupuestado su estreno originalmente para el 22 de mayo, fecha que se postergó hasta el 7 de agosto a propósito de la pandemia por el coronavirus, que finalmente terminó por evitar que la entrega animada llegar a los cines.

La banda sonora de la película también contará con otros artistas como Tyga, Swae Lee, Lil Mosey, Weezer, Snoop Dogg, The Flaming Lips, Kenny G, Cyndi Lauper, y más.

Esta es la continuación de la seguidilla de lanzamientos que J Balvin hizo para las canciones incluidas en su más reciente disco "Colores", entre los que ya se conocían "Blanco", "Morado", "Rojo", "Verde", "Rosa", "Amarillo", "Azul", "Gris" y "Negro".