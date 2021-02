Ignacia Michelson habla sobre su participación en HotGo: "Lo pasé increíble"

Durante el mes pasado se dio a conocer la noticia que la ex participante de Resistiré junto a la integrante de Acapulco Shore, Celia Lora, sería parte de HOTGO, una plataforma con contenido para mayores de 18 años.

En conversación con el diario La Cuarta, Ignacia se refirió a esta experiencia. "Lo pasé increíble. Estuve con una mujer guapísima, de tomo y lomo, Celia Lora, la mexicana. No sé si pudieron apreciarla en las fotos, pero ¿ustedes le vieron ese par de tetas que tiene? O sea, calienta a cualquiera, hasta a mí”, señaló.

Sobre la generación de este tipo de contenido, Michelson comentó que “Sí, lo he hecho con mi pareja, pero aquí no es lo mismo, es diferente. Con mi novia vendimos fotos por Only Fans, pero esto fue distinto porque fue en video, fue como estar en un reality”, afirmó.

También se refirió a como fue compartir esta experiencia con su compañera de programa. “Pues claro que lo más me ilusionó fue estar con Celia. Ya nos conocíamos de Acapulco Shore, en donde ella era la voz de la casa, pero es distinto eso a estar en pelotas con una persona a estar vestida, claro”,

Michelson igualmente se refirió al hackeo de su cuenta de Instagram, que la hizo perder sus más de dos millones de seguidores, por lo que tuvo que crearse una nueva. “Ahora estoy con mi nueva cuenta @lamichelson11 y llevo unas 6 semanas más o menos. Ya tengo más de 760 mil seguidores, subiendo de a poquito de nuevo”, indicó.