Ignacia Allamand comparte una sentida reflexión para explicar su ausencia de las redes sociales

La actriz Ignacia Allamand compartió una profunda reflexión con sus seguidores en su cuenta de Instagram sobre los motivos del por qué se ha alejado recientemente de las redes sociales

En la publicación la intérprete comenzó señalando que su ausencia no tiene relación con quienes la siguen y que recurrentemente se acuerda de ellos: “No crean que no los he recordado, no vayan a pensar ni por un segundo que no visitan mis pensamientos”.

Asimismo, agregó que “desde que llegué de Chile he estado habitando mi cama como si fuera una jungla o el río Nilo. Mi pijama ha sido mi uniforme de Girl Scout y el antifaz la máscara de oxígeno para sobrevivir al Apocalipsis”.

Luego añadió: “A veces me voy para dentro y necesito dormir y comer y dormir y comer y dormir un poco más mientras la Cumbia Andrea sueña a mi lado que persigue animalejos pequeños a toda velocidad”.

.“Para los que se preocupan por mi salud mental… estoy bien”, le señaló a sus seguidores, donde luego concluyó comentando: '' Normalicemos vivir acostados por periodos imprecisos.Normalicemos vivir en pijama.Normalicemos pelar el cable por redes sociales.