Ian McDonald, conocido por su elogiado trabajo en grupos de la envergadura de King Crimson y Foreigner, falleció contando 75 años de existencia, mientras se encontraba en su residencia en Nueva York.

Medios estadounidenses indicaron que el artista murió pacíficamente y rodeado de su familia. Eso sí, las causas de su deceso aún no han sido informadas públicamente.

McDonald unió fuerzas con Robert Fripp, Michael Giles, Greg Lake y Peter Sinfield cuando corrían los años 60. Así, el multiinstrumentalista formó el grupo King Crimson.

Uno de los discos más elogiados de la banda es In the court of the King Crimson, obra que se convirtió en el primer disco de la banda y en la que Ian McDonald se alza como principal compositor.

Una breve gira marcó el proceso de McDonald en el grupo, al cual dejó poco después, eso hasta que en 1976 propuso un combinado de guitarra, teclados y saxofón para dar vida Foreigner.

McDonald también alcanzó a tener colaboraciones con otros artistas como T. Rex y Asia. Mientras que su proyecto más reciente fue Honey West, colectivo con el que publicó un solo disco en 2017.

King Crimson reacciona a la muerte de Ian McDonald

El lamento de la irónica banda vino por medio de Facebook, donde revelaron un mensaje que resaltaba: "Su contribución a la banda original fue invaluable y profunda. Nuestras condolencias a la familia de Ian".

