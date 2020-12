¿How Bad Is Your Spotify? | Conoce la divertida app que define que tan malo es tu gusto musical

El nuevo robot de inteligencia artificial "¿How Bad Is Your Spotify?", creado por quienes están detrás del sitio The Pudding, analizará sin piedad tu lista de reproducción de Spotify utilizando una "Inteligencia artificial sofisticada".

Para los valientes suscriptores del servicio de transmisión de música que quieran usar este servicio, lo único que deben hacer es iniciar sesión con la información de su cuenta de Spotify, sentarse y dejar que el robot malvado recorra tus canciones favoritas y tus emociones.

"La inteligencia artificial dijo que realmente escucho demasiado Folklore y fue entonces cuando supe que era un mal bot", tuiteó una persona.

Otra usuaria señaló que el robot le mando este mensaje mientras revisaba su lista: "Has stado escuchando mucho a Kylie Minogue ultimamente... ¿te encuentras bien? "

Esta sesión de ciberbullying ha resultado muy divertida para quienes la han usado, ya que no solamente se burla de tus canciones favoritas, si no que también juzga tu calidad de persona por incluirlas en tu playlist. También te pregunta si en realidad estabas escuchando ciertas canciones con ironía o porque has sido hackeado.

Lo más llamativo es que el i.A tiene una conversación con los usuarios muy realista, por lo que quienes fueron valientes y decidieron probarla siente que es como hablar con otra persona muy directa.

El bot finaliza dándole a tu lista de reproducción una calificación porcentual baja y una crítica no constructiva por tus gustos musicales.

this AI bot that reads your Spotify for filth is absolutely sending me pic.twitter.com/prdMFlOsOE — nic kelly (@nicwkelly) December 23, 2020