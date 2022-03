¡House of the Dragon ya tiene fecha de estreno! HBO fija el debut de la precuela de Game of Thrones

House of the Dragon, sin duda, es una de la series que genera más expectativas para este año y ahora HBO finalmente anunció su debut, fijando la fecha para la llegada del primer episodio.

La historia de House of the Dragon está ambientada 300 años antes de los eventos de Game of Thrones y se centra en las disputas entre los integrantes de la familia Targaryen en Poniente.

Los capítulos están inspirados por el libro Fuego y Sangre, de George R.R. Martin, donde se relata la guerra civil que se desangra entre los familiares de la familia Targaryen en Poniente.

House of the Dragon: ¿Cuándo se estrena la prequel de Game of Thrones?

House of the Dragon debutará oficialmente en HBO y HBO Max el próximo 21 de agosto, con Olivia Cooke como Alicent Hightower, Emma D’Arcy interpretando a Princess Rhaenyra Targaryen y Matt Smith en el rol del Príncipe Daemon Targaryen.

La serie fue creada por George R.R. Martin junto a Ryan J. Condal y ese último además se desempeñará como showrunner junto a Miguel Sapochnik.

Hasta ahora se sabe que la serie se diferenciará de la original en tono y sensaciones. De hecho, Miguel Sapochnik expuso a THR que "creo que fuimos muy respetuosos de lo que fue el programa original".

"No estamos tratando de reinventar la rueda. House of the Dragon tiene su propio tono y evolucionará y crecerá a través del curso de la serie. Pero primero, es muy importante respetar y homenajear a la original, que tuvo carácter inédito".

"Nos estamos apoyando en los hombros de ese show y estamos aquí solo por eso", puntualizó.