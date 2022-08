House of the Dragon | Una advertencia sobre las conexiones para los fans extremos de Game of Thrones

House of the Dragon llega esta semana a HBO Max y las expectativas son altas, siendo una precuela de Game of Thrones. Quizás muchos busquen guiños a la serie original y sus personajes, pero lo cierto es que uno de sus protagonistas hizo una certera advertencia a los fans extermos de GOT que van a ver La Casa del Dragón.

La trama de esta serie está inmortalizada en el libro de George R.R. Martin Fuego y Sangre, con una ambientación 200 años antes de los eventos de la saga original.

Así, se relatará la guerra civil que se desata entre los parientes de la familia Targaryen en medio de los Siete Reinos, aproximadamente 80 años después de la llegada de Aegon El Conquistador a Poniente.

La serie recién partirá con el enfrentamiento entre Princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) y el Prince Daemon Targaryen (Smith).

¿Hay conexiones entre GOT y HOTD?

Matt Smith fue quien decidió ponerle paños fríos a cualquier expectativa de los espectadores con buscar y encontrar algún lazo que vincule lo que se vio antes con lo que se verá ahora.

"Estamos ubicados mucho antes de Game of Thrones. Estamos contando una historia diferente, sobre una familia distinta", partió advirtiendo el actor británico de 39 años, en medio de una conferencia de prensa a la que RedCarpet de RedGol tuvo acceso.

A pesar de eso, Matt sostuvo que "la presión de los espectadores es buena. Los fans son bastante apasionados, siguen la serie, se la apropian hasta cierto punto".

"Estamos tratando de hacer lo mejor para crear algo que sea entretenido. Si lo es o no, no nos toca a nosotros decidirlo. Ojalá lo sea, pero si no, nos recuperaremos y viviremos otro día", puntualizó.

Por otro lado, al ser consultado sobre qué tan difícil fue crear el personaje de Daemon, considerando que Daenerys fue tan icónica a nivel global, Smith no entre en pánico y responde despreocupado.

"Pasa tal cual como cualquier serie a nivel general. Estás heredando un legado y tratando de aportar a él. No lo había pensado para nada, porque Daenerys es mi tatara tatara tatara sobrina o nieta, o lo que sea que es. Así que apenas es un guiño en el ojo por el momento", sentenció.

House of the Dragon se estrena el próximo domingo 21 de agosto en HBO Max.