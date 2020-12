Se termina el juego para Hoops: Netflix cancela la serie tras una temporada

Se acabó el juego para Hoops, Netflix canceló la comedia animada para adultos después de una temporada, según confirmó TVLine.

La serie fue creada por Ben Hoffman (The Late Late Show with James Corden) y contaba con Phil Lord, Chris Miller y Seth Cohen de The Last Man on Earth como sus productores ejecutivos, Hoops, que se estrenó en agosto, se centró en un exaltado y mal hablado entrenador de baloncesto de la escuela secundaria (interpretado por el ex protagonista de New Girl, Jake Johnson), que cree que mejorando su terrible equipo logrará saltar a las grandes ligas y así salir de la sombra de su padre, quien fue un exitoso basquetbolista semi profesional que es considerado un ídolo en la ciudad.

Durante los 10 capítulos de la primera y única temporada de la serie. Ben trata de lograr su sueño sin importar lo que cueste, además de tratar de recuperar a su ex esposa, quién sale con su mejor amigo. El final de la serie quedó abierto, ya que al final Ben encuentra un trabajo en un mejor equipo y se lleva su jugador estrella, un joven que mide 2.20 metros, pero al parecer todo se trataría de una maniobra para quitarles al jugador.

El elenco también incluyó a Rob Riggle (American Dad), Natasha Leggero (Another Period), Ron Funches (Harley Quinn), Cleo King (Mike & Molly) y A.D. Miles (Wet Hot American Summer: Diez años después). Además de los ex compañeros de Johnson en New Girl, Hannah Simone, Max Greenfiel y Lamorne Morris quienes hicieron cameos.

La primera temporada se lanzó el 21 de agosto y, según Variety, no hubo suficientes espectadores viendo los 10 episodios para que Netflix quisiera ordenar una segunda temporada. Además que las criticas no fueron muy alentadoras señalando que Hoops trata de ser graciosa usando groserías cada vez que alguien habla, sin embargo, nada logra sostener la trama.