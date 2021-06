Larry Saperstein, actor de High School Musical: El musical, revela que es Bisexual

El popular actor de High School Musical: The Musical, Larry Saperstein, reveló a través de sus redes sociales que es bisexual.

La estrella de Disney compartió un video en TikTok que tenía de fondo la canción International Super Spy" de The Backyardigans, el clip mostraba a Saperstein mirando a la cámara con las palabras "Interpreta a un personaje con una novia en la televisión" en la pantalla. A medida que avanzaba la canción, cambió el texto para que dijera "is bi irl" (es bisexual en la vida real)

El actor, también subtituló la publicación: "¿Es realmente tan sorpresivo aunque #orgullo"?. Ese mismo día, Saperstein escribió en Twitter que tiene "T menos 30 días para averiguar cómo hacer drag para poder echar un vistazo antes de fin de mes". Agregó un emoji de bandera del orgullo gay al final de su tweet.

Saperstein interpreta a Big Red en High School Musical: The Musical: The Series, que debutó en 2019. En el popular programa de Disney +, su personaje desarrolla un vínculo romántico con una adolescente llamada Ashlyn Caswell (Julia Lester).

Hace algunas semanas Joshua Bassett, abordó los rumores recientes sobre su orientación sexual. En una extensa publicación de Instagram compartida el mes pasado, el cantante de 20 años dijo que todavía está "averiguando" quién es.

"Toda mi vida la gente me ha dicho mi sexualidad. La gente me ha avergonzado por cosas de las que no saben nada. Quiero agradecerles a aquellos de ustedes que defienden el amor y la aceptación", escribió junto a un video de él mismo cantando.

"La toxicidad, el odio y la negatividad dicen menos sobre el tema, pero dicen mucho más sobre quienes lo vomitan. Es 2021. Somos la generación del amor y el crecimiento, es hora de que comencemos a actuar así. Ya sea que me ames, me odies o me maldigas, te amo de todos modos. Ama a quien amas sin vergüenza. Está bien. para seguir averiguando quién eres".

Bassett concluyó su publicación explicando cómo "la vida es demasiado corta para dejar que la ignorancia y el odio ganen. Yo elijo el amor .❤️����������".

La temporada 2 de High School Musical: The Musical: The Series está disponible en Disney +.