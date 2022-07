High School Musical: The Musical: The Series acaba de regresar a la plataforma de Disney Plus con el primer capítulo de su tercera temporada, los cuales presentan un nuevo escenario para los talentosos alumnos de East High.

Los nuevos capítulos toman lugar en un campamento de verano al cual asistirán los protagonistas de la ficción, quienes deberán poner a prueba sus habilidades para formar parte de la obra final del evento, pero eso no es todo, ya que además vivirán intensos momentos personales que cambiarán todo antes de que regresen a la escuela.

La tercera temporada cuenta con la llegada de conocidos rostros de Disney Channel. Corbin Bleu (High School Musical) se interpretará así mismo, Meg Donnelly (Zombies) interpreta a una consejera quien también es coreógrafa y Jason Earles (Hannah Montana) será el duro director del campamento.

En el lugar, los protagonistas vivirán "romanticismo, noches sin toque de queda y una muestra al aire libre. Con una producción de alto riesgo de Frozen en el horizonte y una 'serie documental' llena de drama de la producción en proceso, los Wildcats intentarán mostrar quién es 'mejor en la nieve' sin dejar a nadie en el frío", señala la descripción oficial.

¿Cuándo se estrena el 2 capítulo de High School Musical: La Serie?

El segundo capítulo llegará a la plataforma de streaming el próximo 3 de agosto. Revisa el traíler de los nuevos capítulos a continuación.