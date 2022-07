High School Musical: The Series | ¿Cuánto falta para el estreno de la tercera temporada?

High School Musical: The Musical: The Series, la exitosa serie de Disney Plus, está muy cerca de regresar a la pantalla con su tercera temporada, la cual tendrá a los queridos personajes alejados de East High.

La nueva temporada de la serie protagonizada por Olivia Rodrigo y Joshua Bassett estará situada en un campamento de verano, en donde los queridos protagonistas dejarán todo para ser parte del musical que hay se realiza y el cual tendrá a grandes estrellas invitadas.

Entre quienes participarán en el tercer ciclo se encuentran conocidos rostros de Disney Channel. Corbin Bleu (High School Musical) se interpretará así mismo, Meg Donnelly (Zombies) interpreta a una consejera quien también es coreógrafa, y Jason Earles (Hannah Montana) será el duro director del campamento.

En el lugar, los protagonistas vivirán "romanticismo, noches sin toque de queda y una muestra al aire libre. Con una producción de alto riesgo de Frozen en el horizonte y una 'serie documental' llena de drama de la producción en proceso, los Wildcats intentarán mostrar quién es 'mejor en la nieve' sin dejar a nadie en el frío", señala la descripción oficial.

¿Cuánto falta para el estreno de la tercera temporada de High School Musical: la serie?

La tercera temporada de HSM:TM:TS se estrenará el próximo miércoles 27 de julio en la plataforma de Disney+, en donde se estrenará un capítulo semanalmente.

Revisa el tráiler a continuación.