Héctor Noguera saca aplausos y detona debate con su actuación en "Historias de Cuarentena"

Héctor Noguera sacó a relucir todo su talento en su actuación remota para la serie de Mega "Historias de Cuarentena", en la que representa a un adulto mayor que permanece en aislamiento social, mientras ve cómo se desarrolla la crisis sanitaria en el país y plantea duras críticas a la gestión de las autoridades a través de los diálogos con su psicólogo, interpretado por Francisco Melo.

Noguera se elevó a los temas más comentados de Twitter durante la emisión del capítulo de este lunes de la producción nacional y se mantuvo allí hasta la mañana del martes, sobre todo por los cuestionamientos que su personaje hace al tratamiento que le da el ministro a los adultos mayores.

"Yo no sé si usted se habrá dado cuenta, pero cuando sale el ministro o alguno de sus asistentes a dar los cómputos del virus, así como si fuera Don Francisco en medio de la Teletón, lo primero que hace es apurarse en decir, en que son viejos", sentencia Aníbal, el rol de Noguera.

Aníbal se siente desplazado no solo por la sociedad sino también por las autoridades ������ #HistoriasDeCuarentena #JamásTeAbandonaría pic.twitter.com/5loSZyP3tz — Historias de Cuarentena (@CuarentenaMega) April 28, 2020

Luego recalca que "es algo así como decir, ‘mire, lamento el fallecimiento de 12 personas ayer, pero 10 de ellos son viejos’. Como si los viejos no importaran, como si no contaran, como si los muertos fueran dos, no 12. ¡Por favor!".

"Dígame, ¿ha visto algo más grosero en su vida?", remata en pantalla.

La actuación le valió halagos e insultos en las redes sociales, también instauró más de un debate entre los usuarios en torno a la figura del adulto mayor y cómo son vistos en la sociedad. Estas fueron algunas de las publicaciones:

Alguien más vió a Héctor Noguera, en #HistoriasDeCuarentena y se le cayó una lagrimita?�� — Ange Águila Ramírez✨ (@NotasdeAnge) April 28, 2020

Héctor Noguera solo cuenta una realidad más. Está relatando un hecho q todo Chile ha visto en su pantalla. Buscarán mil motivos de anularlo, pero dice la verdad. #DestitucionaMañalich #ChileDesperto #ElPeorPresidenteDeLaHistoria #ElAprueboDaPaliza — El Leyton Aprueba ! (@Manolo89771952) April 28, 2020

En menos de un minuto, Hector Noguera da al centro de la falta de empatía de nuestros gobernantes. La vida de los adultos mayores y ancianos tiene menos valor. https://t.co/Tb2KwMv0a6 — Bacigalupe (@bacigalupe) April 28, 2020

grande Hector Noguera https://t.co/nmjzu6hMTX — ana maria narvaez, yo apruebo (@anamarianarva13) April 28, 2020

Otra vez los fachitos pobres ladrando, ahora Héctor Noguera los dejó deprimidos por decir la verdad y eso q sólo (como los fachitos dicen) lo hizo desde un computador "Héctor Noguera" — Eduardo Cann (@cann_eduardo) April 28, 2020

@CuarentenaMega Estuvo notable anoche Héctor Noguera, el mejor !!!! — Karina Avila (@asyrak) April 28, 2020

Que gran verdad lo que dice Hector Noguera, es triste https://t.co/rLyA38bwUS — Corona (@Cecilia21569086) April 28, 2020

Héctor Noguera es un señor de las artes, no por las teleseries de Sabatini, donde contribuyó con buenas caracterizaciones, si no por sus años en el teatro y cine, tanto a nivel nacional como internacional. Esos bots que critican a un artista de tal categoría quedan en ridículo. — Columna de Razta (@columnaderazta) April 28, 2020

Me encanta que los hashtag de hoy son ovnis, pentágono, videos filtrados y Héctor Noguera — Cammy says SIPO, APRUEBO (@Camimmmy) April 28, 2020

Héctor Noguera conmueve, tenemos un Gobierno indolente y aterrador. Este es el Chile de hoy. https://t.co/y8HkGEW9Jx — ℒissette ℘once ℘. (@lis_ponce) April 28, 2020

Triste y real lo que evidencia Héctor Noguera. Pero indiferencia con los más viejos no es problema de un sector específico, es un problema actual de nuestras sociedades https://t.co/wqULQsoiWj — Mario Mercier (@mariomercierv) April 28, 2020

Los paramédicos nos dijeron que no la llevaramos mas al hospital y que para el sistema los adultos mayores no Son prioridad de salud...yo sé que mi mamá no iva a mejorar,pero lo que se entiende del capitulo donde "hector noguera" habla de como se siente un viejo en este país — Patricia...._49 (@patty_39) April 28, 2020

Lo inhumano del libreto cartesiano de una derecha totalitaria.. [email protected] k mas le gusta.. administrar vidas y la muerte. Bien Hector Noguera. https://t.co/TYIlbplUbx — Nelson Bello O (@NCBelloO) April 28, 2020

Es un grande Héctor Noguera. Es de esas personas que vive como en otro planeta o plano emocional.pic.twitter.com/IA03JIWMq2 — Juliana Arancibia (@Juliana_AranC) April 28, 2020