Mega se queda con el rating gracias a "Historias de Cuarentena" pero cosecha comentarios divididos

"Historias de Cuarentena", la primera ficción chilena inspirada por el coronavirus, debutó la noche de este lunes con positivos resultados de audiencia, pero cosechando duras críticas en redes sociales.

Con un capítulo que se extendió por apenas 25 minutos, la serie propuso los relatos de la pareja en crisis interpretada por María Gracia Omegna y Gonzalo Valenzuela; además de la enfermera que encarnada Paola Volpato.

Con este material, entre las 23.15 y las 23.40 horas, la señal de Mega promedió un rating de 14.6 puntos on line. Le siguió Canal 13 con 10.5, TVN con 10.2, Chilevisión con 9.1 y cerrando La Red con 3 unidades.

El segmento de Valenzuela y Omegna fue el más criticado de "Historias de Cuarentena".

La serie se convirtió rápidamente en la primera tendencia entre los temas más comentados de Twitter con el hashtag #HistoriasDeCuarentena.

Hubo quienes valoraron la apuesta. Sin embargo, su popularidad en la plataforma social se debió principalemente a las duras críticas que le dedicaron los usuarios, sobre todo al primer segmento del episodio, con la historia de la pareja.

Estas fueron algunas de las publicaciones:

Si iban a hacer una serie de #HistoriasDeCuarentena deberían ser mas reales y exponer lo que viven muchos chilenos que fueron despedidos , que ya no tienen que comer , no tienen como pagar las cuentas, arriendos etc, no historias abc1 . — chicolight (@vik9829) April 21, 2020

En serio hay gente pensando que es real? Jajajaj es una serie, están actuando #HistoriasDeCuarentena — Renata (@renataruizr) April 21, 2020

No es broma la primera historia de #HistoriasDeCuarentena hay muchas familias héteros que la mujer siente que no tiene el apoyo ni la conciencia que ellas tienen. Hombres, no todo es celular ni amigos. Una familia necesita mucho apoyo sicológico, no solo de la mamá. — Mr. Alejandro MV (@jano_valdes) April 21, 2020

En que momento el Pancho Melo comienza con sus "NO NO NO NOOO" y deja la caga con los libros #HistoriasDeCuarentena — Donald :) (@Doonalds) April 21, 2020

No tenemos el mejor sistema de salud, pero si el mejor equipo de salud del mundo, lo confirmo! Un abrazo a todos mis colegas #Enfermeras y a los funcionarios de salud #HistoriasDeCuarentena — gisequiero (@gisequiero) April 21, 2020

Grande Volpato y la historia de primera línea. Es como escuchar la catarsis de las colegas que están en primera línea, me emocinó ���� #HistoriasDeCuarentena pic.twitter.com/RC2ZsUFxbR — Susan Oñate (@Susan_Onate) April 21, 2020

Porque critican que son actores, si al fin y al cabo son hechos reales, para ver si los que aún no toman el peso de una vez lo agan... Xlacsm #HistoriasDeCuarentena — Marce.F.H (@MarceFH85) April 21, 2020

Soy la única que piensa que Gonzalo valenzuela se hizo un balayage?? Tiene las puntas demasiado rubias ������ #HistoriasDeCuarentena — Carolina González (@caroogonzalez) April 21, 2020

critican la trama pERO NO LA CANCIÓN CULIA QUE LE PUSIERON? KWLDLSLSL #HistoriasDeCuarentena — nicole is seeing harry ✨ (@carolineslvtxr) April 21, 2020

Que diferencia la calidad actoral de la Paola Volpato versus la sobreactuacion de Gonzalo Valenzuela #HistoriasDeCuarentena — Cristian Cristiano // Juan 3,16 (@CristianConFe) April 21, 2020

Medio palo a Malañich de parte de Lorena en y cuánta verdad, no tenemos el mejor sistema de salud pero si un gran equipo humano #HistoriasDeCuarentena — Cristian Cristiano // Juan 3,16 (@CristianConFe) April 21, 2020

#historiasdecuarentena Miles de actores en el país. Pero otra vez vemos a Valenzuela, a melo, a la volpato etc. Se quejan de los privilegios, de la sociedad injusta, pero "los mismos actores" de siempre no son capaces de soltar la teta para las nuevas generaciones. — Hernán José (@Quintahernan) April 21, 2020

#HistoriasDeCuarentena interesante el formato, historias cortas, pero no por eso menos complejas, "nosotros, como país, no tendremos el mejor servicio de salud del mundo pero... nuestro equipo de salud ufff ese si que es el mejor del mundo", fuerza y agradecimiento "1era Linea" — Rodrigo Burgos Mella (@burgosrodrigo) April 21, 2020

#HistoriasDeCuarentena ctmmm wn, ctmm que weá mas mala, esta wea es peor que la canción de baradit. — Hernán José (@Quintahernan) April 21, 2020

Encuentro que la historia de la primera línea es súper acertada, para generar conciencia de lo que viven los que trabajan en el área de la salud! ����✨ #HistoriasDeCuarentena — Carolina González (@caroogonzalez) April 21, 2020

Que deprimente, pensé que iba hacer más entretenida, pero llevan dos historias super depre #HistoriasDeCuarentena — Paula Alejandra (@PaulaKong4) April 21, 2020

Gonzalo Valenzuela interpreta a un Gonzalo Valenzuela en tiempos de coronavirus... Que es muy parecido a los Gonzalo Valenzuela mecánico, marino, karateca, policía, etc#HistoriasDeCuarentena — Ignacio Aballay (@ignacioaballay) April 21, 2020

Recuerden que todos ustedes decían que "100 días para enamorarse" en su estreno iba a ser un fracaso y una mala serie y ahora......... Ahí todos riendo con las situaciones y les termino gustando. Les apuesto que con esta nueva "serie" será lo mismo. #HistoriasDeCuarentena — Ignacio Andres (@Ignacio76023002) April 21, 2020

No me gustó. Es nada que ver a lo que vivimos #HistoriasDeCuarentena — DanielillaPenguin1234 (@Awwpenguin) April 21, 2020

Encuentro lenta la trama #HistoriasDeCuarentena — Donald :) (@Doonalds) April 21, 2020

Buena serie, corta, concisa y con gusto a más. Tiraron estratégicamente dos historias a la parrilla: una realidad de pareja(s) y la situación de angustia al interior de las instituciones sanitarias. Vendrán otros tópicos. #HistoriasDeCuarentena — Dιegσ A. ♞ (@Dignacioab) April 21, 2020

me aburrio, pa eso sintonizar los matinales que hacen esta modalidad todos los días 24/7 #HistoriasDeCuarentena — Andrés Ignacio (@igncioandress) April 21, 2020

Díganme que vieron la parte en que el Psicólogo discute con la esposa, es fundamental. LA PSICOLOGÍA NO TE HACE PERFECTO NI PERSONAL NI RELACIONALMENTE. Recuérdelo, gracias. #HistoriasDeCuarentena — Sin lógica aparente (@slogicaparente) April 21, 2020

Todos criticando lo que es a mí me a dado mucha risa������#HistoriasDeCuarentena — Valentina (@vaaaal3ntina) April 21, 2020

Bonito mensaje pero más que los jóvenes son los cuicos quienes dejaron la cagá en el país ah #historiasdecuarentena — Bruno. (@brarquez) April 21, 2020

#HistoriasDeCuarentena @Mega Fome!!! Le tuve un poco de fé al programa, pero demasiado fome. Ya tenemos mucho con nuestras historias, uno sabe que no es real, que son historias escritas. Deprimente... — Regina Leiva M. (@rlm0307) April 21, 2020

Pura mierda su famosa #HistoriasDeCuarentena

Mi pobre vieja esperando la Fatmagul y Uds se pasan por la RAJA al televidente.



Para mí vale callampa su #HistoriasDeCuarentena y toda su programación — #NADAQUEPERDER (@SINALARDES) April 21, 2020

Los actores están excelentes, el tema es muy contingente, pero la verdad me aburrió, los diálogos carecían de chispa, son poco entretenidos, necesitan que atraigan más, para que uno se enganche de la teleserie. #HistoriasDeCuarentena — Iliana Diaz S (@IlianaDiazSanta) April 21, 2020

Ya estamos lo suficientemente mal y a estos chistosos se les ocurre ridiculizar las terapias psicológicas que ahora deben ser online y reírse de la salud mental de las personas, que penca!!! #HistoriasDeCuarentena pic.twitter.com/arlkkJwlUh — pam pam �� (@Pam88487202) April 21, 2020

Yo soy Valenzuela en la cuarentena, veo memes hablo con mis amigos y hago pan �� #HistoriasDeCuarentena — Sool�� (@misolsito0) April 21, 2020