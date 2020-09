"Han sido unas bonitas semanas de reflexión": Viñuela habla del polémico corte de pelo

José Miguel Viñuela tuvo una íntima conversación con Angélica Castro en donde buscaron promover el evento solidario que se va a realizar durante este fin de semana de Fiestas Patrias, "Vamos Chilenos", en el que la figura de Mega se reencontrará con la televisión en vivo.

Ese momento fue el que aprovechó para reflexionar en torno al polémico episodio en que le cortó el pelo al aire y sin consentimiento al camarógrafo José Miranda, acción que terminó dejándolo fuera de "Mucho Gusto".

Viñuela sostuvo que "puede ser una fecha que nos despierte consciencia en muchos temas. Nosotros hemos tenido que despertar consciencia en muchos temas. Te lo digo yo que me ha pasado personalmente también. Han sido unas bonitas semanas de reflexión".

"No sé si te ha pasado que con la cuarentena el cuestionarte muchas cosas, yo por lo menos me he cuestionado mucho este último tiempo. Sobre todo que he estado fuera de la televisión, me he cuestionado y, de alguna manera, he hecho una retrospectiva en las cosas que uno ha estado mal, en lo que se ha equivocado, en la importancia de sacarse los egos, a no tener miedo si uno se equivoca con alguien para pedirle disculpas. Eso nos hace mejores personas", recalcó el rostro de Mega.

Para luego, indicar que "de ese ángulo, también es importante poder construir una mejor sociedad. Para allá tenemos que caminar".

"A veces cuando uno se equivoca, abriste una puerta y no era la que tenías que abrir, pero en el fondo no afecta a nadie. La mayor reflexión que se puede sacar es cuando uno realmente se equivoca y la frustración de decir 'cómo no me di cuenta de que podía afectar a otros'. Eso es lo más importante, qué uno puede sacar de lección y yo hoy día de verdad trato de practicarlo harto".

"Cometiste un error, te equivocaste, hay que pedir disculpas; eso no tiene que ver con hacerlo para la galería, sino que tiene que ver con hacer una mejor versión de ti", selló Viñuela, para luego asociar su estado "zen" a la reflexión de los jarrones chinos quebrados que, cuando son reconstruidos, cobran un mayor valor, la cual compartió en Instagram porque "le cambió la vida" y lo llevó a revisar "cómo construir una nueva y mejor versión de ti".

