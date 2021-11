Con la llegada del penúltimo mes del año, llegan también los nuevos estrenos de la plataforma de HBO Max para el mes de noviembre.

Entre los planes de la plataforma de streaming está contemplado el estreno de una gran cantidad de películas y series que se añadirán a su largo catálogo. En esta ocasión, destacan dos grandes éxitos de taquilla.

A continuación te contamos los nombres y fechas.

Estelares

Dune

Este película protagonizada por Timothée Chalamet, relata el viaje del hijo de una familia noble hasta un inhóspito planeta en el que terminará como responsable de proteger la especia melange, una droga que es capaz de potenciar los sentidos y extender la vida humana.

Si no la has podido ver en el cine, no te preocupes ya que, aunque todavía no hay una fecha establecida, se estima que llegará aproximadamente el próximo 25 de noviembre a HBO Max.

The Many Saints of Newark

Esta es una precuela de la famosa y aclamada serie 'Los Soprano', que se adentra en la juventud de Tony Soprano (Michael Gandolfini) y la vida de la familia DiMeo a lo largo de las décadas de 60 y 70. Los fanáticos de la serie podrán conocer las circunstancias que llevaron a Tony a dirigir su propio imperio, mientras crecía atrapado en un mundo violento.

Esta cinta tampoco tiene fecha de estreno establecida, sin embargo, se espera que también llegue a fines de noviembre a la plataforma.

Otros estrenos

Películas

JuanPa + Chef

Gossip Girl - Parte 2

Sex Lives of College Girls

Diego, el último adiós

2001: odisea el espacio

Juicio final

Buenos Muchachos

El Aviador

Los Locos Adams

Astro Boy

Batman: alma de dragón

LEGO DC Batman: asuntos familiares

Green Lantern: First Flight

Un jefe en pañales

Veronica Mars

La dalia negra

Nace una estrella

Series

La línea invisible temporada 1

Dear Rider: The Jake Burton Story

Kamikaze

Manson, los archivos perdidos

H2O: Sirenas del mar

South Side