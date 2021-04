"Efectivamente...": Gisella Gallardo confirma que sufrió "un infarto al pulmón"

La esposa de Mauricio Pinilla, Gisella Gallardo, causó preocupación entre sus seguidores después de que este martes se mostró internada en una clínica, por medio de sus historias de Instagram. Y ahora confirmó que sufrió "un infarto al pulmón".

En el programa Me Late, adelantaron que la Licenciada en Comunicación Social sufrió repentinamente el problema de salud y terminó internada en el centro asistencial, descubriendo que se trataba de la embolia pulmonar. Sin embargo, todo se mantenía sin confirmación hasta la mañana de este miércoles.

Ese fue el momento escogido por Gisella para dar cuenta de lo que había pasado a través de su mismo perfil en la red social: "Instamig@s gracias por tanta preocupación. Efectivamente tengo un infarto al pulmón- trombosis pulmonar".

Eso sí, advirtió que "no tengo Covid, gracias a Dios y nunca he tenido. Ahora a cuidarme más que nunca, para no volver a pasar por este dolor y angustia".

"Gracias a mi familia y amig@s por estar siempre y sobretodo a Dios por una nueva oportunidad", puntualizó en el mensaje.

Otra de las capturas desde la clínica que compartió Gisella Gallardo en sus historias de Instagram.