El actor francés Gaspard Ulliel, una de las estrella de la próxima serie Moon Knight de Marvel, falleció este miércoles luego de un grave accidente de esquí, reporta la agencia de noticias AFP.

El actor ganador del premio César de 37 años sufrió un accidente esquiando en Los Alpes durante el día martes, por lo que fue trasladado en helicóptero a un hospital en Grenoble en donde fue hospitalizado.

El actor francés es reconocido por participar en las películas Hannibal Rising, Saint Laurent, It's Only The End Of The World, A Very Long Engagement y como el rostro de la fragancia Chanel Bleu de Chanel. En Moon Knight, serie que se estrena este año, Interpretó a Midnight Man.

