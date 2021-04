"¿Y esa hue… me van a preguntar?": Fran García-Huidobro recuerda incómoda entrevista con Eli de Caso

En una nueva emoción del programa "Cómplices", que conduce Ignacio Gutiérrez con Francisca García-Huidobro, la animadora recordó un incómodo momento que vivió con la conductora de televisión Eli de Caso, en Sigamos de Largo.

Durante el capítulo, los presentes analizaron lo sucedido con Yuyuniz Navas, quien es candidata a constituyente y señaló en un debate en CNN que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus "intuyo que este virus fue lanzado con un interés político y económico de China y el gobierno comunista”.

Mientras hablan sobre el tema, Fran recordó un complejo momento que vivió mientras entrevista a Eli en el extinto programa.

"La entrevista era por Zoom. Hacer entrevistas por Zoom, al menos a mí, se me hizo muy difícil”, señaló que la ex conductora de "Alo Eli", le dijo luego de dos preguntas: ¿y esa hue… me van a preguntar? Yo no quiero hablar de eso'”. Llevábamos seis minutos de programa al aire, teníamos que hacer 50 grabados. Maly (Jorquiera), mi querida y amorosa Maly, quedó color lavatorio, peinada para atrás”, mencionó.

Tras esto, Fran le consultó sobre que temas quería hablar, y señaló que hay se repuso la situación "ahí se puso buena onda, mostró al marido, qué se yo; pero fue una entrevista muy difícil de hacer… cuando la entrevistada te dice a los cinco minutos ‘por qué están preguntando tanta tontera'".