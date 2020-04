Fran Undurraga sufre por no poder volver a Chile por culpa del coronavirus

Muchos chilenos que se encontraban fuera del país cuando se expandió el brote de coronavirus viven un calvario. Y es que varios han quedado fuera de las listas para regresar al territorio nacional, viéndose obligados a permanecer lejos de sus familias.

Fran Undurraga se encontraba en Perú justo cuando en Chile la enfermedad explotó a inicios de marzo. Cuando llegó al aeropuerto para volver, se enteró que no estaba en la lista que manejaba el consulado, teniendo que quedarse fuera.

"Estaba en el lado de los chilenos, llegó el cónsul y ahí nos dijeron que todos los que figuraban en la lista del consulado podían viajar, y yo nunca me enteré de esa lista. Me acerqué y me dicen ‘lo siento, si tú no estás, no puedes irte’", contó a La Cuarta.

Fran Undurraga ha dicho que se encuentra muy aburrida a la espera de volver a nuestro país

Fue ahí que apareció alguien para ayudarla. "Un amigo mexicano con el que andaba me dijo ‘bueno, si no te puedes ir a Chile, te vas a México conmigo'" fue la frase que la llevó a instalarse en el país azteca hasta que tenga vuelo de regreso.

"Me mandaron un mail para tener una respuesta, pero desde la aerolínea me dijeron que los primeros días de mayo podré volver a Chile. Tuve que pagar una multa de casi 200 mil pesos por cambio de destino", explicó.