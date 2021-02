Fran García-Huidobro le para los carros a los seguidores que la criticaron por denuncia en Instagram

La animadora Francisca García-Huidobro no aguantó más y le respondió a los seguidores que la criticaron duramente por haber hecho una denuncia por sus historias en Instagram por un mal e incomodo que sufrió con dos hombres en la calle.

"Los hombres no entienden... estoy caminando, dos de ellos se dieron vuelta sin ningún pudor a mirarme el poto. Como los caché por el espejo, me di vuelta y les dije: 'Igual no tengo tanto poto, no?'. Ahí quedaron. ¿Basta ya? No queremos más eso", escribió.

La denuncia de Francisca García-Huidobro

Posterior a ello, la comunicadora expuso algunos de los fuertes comentarios que recibió de sus seguidores, los que hacían alusión a su cuerpo e invalidaron lo que expuso.

“Me cansé, me cansé de recibir ese tipo de comentarios de hombres, pero también de muchas mujeres, así que la regla nueva en este Instagram es que yo reclamo cuando quiero, digo lo que quiero, me pico cuando quiero, y si ustedes me siguen saben cómo soy y quién soy”, expresó.

Siguiendo por esa línea, aseguró que siempre iba a hablar cuando ella piense que se está cometiendo una injusticia, sobre todo cuando alguien la mire de una manera que no es la correcta, por lo que pidió que la situación se detenga.

Como último, hizo una advertencia a todos sus seguidores: "Les quiero decir, con todo el amor del mundo, es que este es un Instagram que tiene mi nombre y no se paga suscripción, es libertad de ustedes seguirme o no. No aguanto ni un comentario más mala onda, la próxima vez se van de bloqueo”.