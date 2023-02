Diego Urrutia es un descubrimiento de la plataforma Tik Tok. Periodista, oriundo de Temuco, amante del reggaetón y un usuario activo de las redes sociales, el comediante emergente ha sido invitado a participar en el Festival de Viña del Mar 2023. Descubre cuál es su trayectoria y cómo se ha preparado para esta noche, la segunda jornada del certamen.

¿Quién es Diego Urrutia? Revisa su trayectoria

El hombre de 28 años tiene un perfil radicalmente distinto y especialmente entendido por las nuevas generaciones, es decir los más jóvenes: el humorista es tiktoker, (@diegourrutiabarra) hizo pistas como DJ bajo el nombre Gold Lion, disfruta la música del género urbano y reggaetón y en gran parte sus seguidores se concentran en las redes sociales.

De seguro le irá excelente al humorista que pondrá todo a la parrilla en su debut en Viña del Mar 2023. Conoce a continuación cómo se está preparando para su show de este 20 de febrero.

¿Cómo se está preparando Diego Urrutia para el Festival de Viña del Mar 2023?

El comediante conversó con Culto de La Tercera y reveló diversos detalles sobre su show y cómo se enteró de la noticia.

Urrutia comenta al enterarse de su confirmación en el certamen, comenzó a trabajar de lleno en su rutina humorística que presentará esta noche, la cual tendrá como números musicales a las argentinas Tini y Emilia. “Apenas hubo una leve posibilidad de venir al Festival, me puse a trabajar en la rutina, pero por si acaso. Me puse a ordenar la rutina que tengo y a ver qué podía decir de Viña. Lo que más he hecho es tratar de que sea lo más efectivo posible, los mejores chistes. He estado muy concentrado ensayando, viendo si sale algo nuevo”.

Añadió que, debido al corto tiempo de la noticia, ha trabajado la rutina solo, sin recurrir a un guionista. “He pimponeado con amigos comediantes, tengo buena onda con varios, vamos pimponeando con mi equipo también. Siempre van saliendo chistes, de hecho, ya han salido algunos que van a ir particularmente a Viña”.

Finalmente, el tiktoker y comediante declara que tiene buen presentimiento sobre la recepción del público. “Yo creo que el público de Tini y Emilia nos va a recibir bien. Aparte igual me gustan, he estado escuchando toda la semana a Tini y a Emilia para ambientarme. Yo creo que el público entiende la situación, he recibido muchos buenos comentarios valorando la valentía, la decisión de arriesgarse”.