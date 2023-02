El Festival de Viña está a pocas horas de comenzar su esperada edición 2023, la cual contará con el debut de comediantes que se presentarán por primera vez en la Quinta Vergara. Uno de ellos es Diego Urrutia, el standapero se sumó a último minuto al certamen, luego de la salida de Yerko Puchento.

El comediante, en la conferencia de prensa previó a su presentación de este lunes 20 de febrero y en donde estuvo presente Red Carpet de Redgol, entregó detalles de cómo ha vivido estas últimas semanas y que fue lo que motivó a sumarse al importante festival internacional a pocos días de iniciar.

“Sé que muchos colegas dieron mi nombre, muchos colegas y productores. El momento exacto fue cuando estaba en una barbería. Contesté el teléfono y me dijeron ¿puedes hablar? Porque escuchaban algo que vibraba (risas). Fui a la casa, llamé y ahí empezó todo”.

Acerca si dudo en algún momento su decisión, Urrutia señaló que jamás estuvo indeciso. "Esa es la clave de la decisión. Si yo hubiese tenido un poquito de duda, me hubiese abstenido de haber venido. Pero no tenía dudas, por eso vine”.

Diego también reveló que Daniel Alcaíno, el actor detrás de Yerko Puchento le habló para desearle suerte en su presentación. "Me llegó un mensaje de varios comediantes, un montón, no me imaginaba que tanta gente me iba a escribir y con tan buena onda también, tan atentos"

“Daniel también me escribió, me dijo algo muy cierto que si tuve la valentía para ir a Viña, para confirmar el hecho, significa que igual hay valentía para pararse en ese escenario”, reveló, agregando que "de verdad me ayudaron mucho sus palabras".