Pospuesto por cuarta vez: El festival de música "Coachella" se realizará hasta el 2022

El Festival de Música y Artes de Coachella Valley se retrasará por cuarta vez hasta la primavera de 2022, según un informaron los medios estadounidenses.

Variety citó a dos fuentes de la industria que dijeron que el popular festival de dos fines de semana se trasladará de octubre de 2021 a abril de 2022 debido a preocupaciones sobre la pandemia de COVID-19.

El medio también informó que Stagecoach, el festival de música country, también podría retenerse hasta 2022, pero no se publicaron fechas específicas de su cambio.

Coachella, que atrae a más de 250,000 fanáticos durante dos fines de semana al Empire Polo Club, estaba originalmente programado para abril pasado, pero se pospuso un mes antes debido a la pandemia de COVID-19. Luego se reprogramó para dos fines de semana en octubre pasado, antes de ser aplazado nuevamente a los fines de semana del 9 al 11 de abril y del 16 al 18 de abril de este año.

El Dr. Cameron Kaiser, oficial de salud pública del condado de Riverside, firmó una orden en enero rechazando las fechas de abril, citando preocupaciones sobre la pandemia. Variety informó que los organizadores fijaron una fecha de regreso en octubre de 2021 para Coachella, aunque el promotor del evento nunca confirmó oficialmente esa nueva fecha.

Debido a la reprogramación del evento en cuatro oportunidad distintas, Coachella Valley ha perdido más de $ 700 millones de dólares, según un informe de Coachella Valley Economic Partnership.

El line up de esta año estaba protagonizado por Rage Against the Machine, Travis Scott y Frank Ocean, mientras que Lil Nas X, Carrie Underwood, Alan Jackson y ZZ Top estaban programados para liderar a los artistas en Stagecoach.