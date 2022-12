Joseph Jo Mersa Marley, nieto del reconocido Bob Marley y también exponente de la música reggae, falleció repentinamente este martes, contando apenas 31 años de existencia.

¿Qué le pasó al nieto de Bob Marley?

Según informó TMZ, el músico conocido simplemente como Jo Mersa en el mundo de la música pereció este martes, aparentemente por razones vinculadas al asma que padecía. Sin embargo, los detalles sobre el deceso aún se mantienen poco claros.

De hecho, llama la atención la extraña circunstancia en que se encontró su cuerpo: medios reportan que el intérprete fue encontrado sin vida sobre una motocicleta en Florida; mientras otros hablan de que estaba dentro de un vehículo.

¿Quién era Jo Mersa?

Mersa nació el 12 de marzo de 1991, en Kingston, Jamaica. Era el hijo de Stephen Marley, reconocido director y productor de música desde los años 80. Además, estaba casado y era padre de una niña.

Conocido por canciones como No Way Out, Made It y Burn it Down, Mersa Marley editó su primer disco, llamado Eternal, en 2021. Pero venía trabajando desde 2014 en distintas colaboraciones y trabajos tras bambalinas en el mundo de la música.

A su temprana edad, el artista era inevitablemente conocido, al punto de que la Ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica, Olivia Grange, le rindió tributo.

"Me entristece profundamente la noticia de que el artista Joseph Marley, hijo de la estrella del reggae, Stephen Marley y nieto de la superestrella del reggae, Bob Marley ha muerto", escribió la secretaria de Estado.

Eso para luego añadir: "Expreso mis más profundas condolencias a Stephen, la madre de Jo, Kerry, los Marley y otros miembros de la familia. Mis más sinceras condolencias a los amigos y asociados de Joseph ya la fraternidad de la música reggae ya los fans de todo el mundo".