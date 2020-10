Estos son los estrenos que trae Amazon Prime Video en Noviembre

Últimamente las plataformas de streaming nos sorprenden constantemente con tremendos títulos de películas y series estrenos, esta vez Amazon Prime no se queda atrás y nos presenta lo nuevo que trae para el mes de noviembre.

Una de las películas más destacadas que llega es A Starn is a born, cinta del año 2018 protagonizada por Lady Gaga junto a Bradley cooper quien también es el director de esta. El film obtuvo ocho nominaciones a los premios Oscar y ganó la categoría a mejor canción original con el reconocido tema “Shallow”.

Otros títulos para poner en tu lista son Crazy Rich Asians, historia que relata una entretenida comedia romántica con algunas excentricidades. En cuanto a las Series llegarán nuevas temporadas de la aclamada historia This is Us un emotivo drama que protagoniza la familia Pearson con momentos de amor, alegría, triunfo y angustia que van revelando el pasado de los padres Jack y Rebecca.

Dignidad será otra serie estreno, son ocho episodios que están inspirados en la historia Colonia Dignidad y Paul Schäfer y lo que vivieron cientos de niños reclutados, adoctrinados y abusados en la localidad conocida como Villa Baviera, serie que fue ambientada en el Sur de Chile y se transmitirá también por el canal nacional Mega.

This Is Us llega a Amazon prime con su 4° temporada (Foto: Archivo)

Revisa a continuación todos los estrenos de Amazon Prime Video en Noviembre:



Películas

1/11 Crazy Rich Asians

1/11 Smallfoot

3/11 Survive the Night

5/11 Mamá al volante

7/11 A Star Is Born

12/11 Nekrotronic

13/11 Alex Rider

15/11 Goosebumps 2: Haunted Halloween

19/11 The Accused

20/11 Under The Silver Lake

25/11 Uncle Frank

27/11 Locas por el cambio



Series

4/11 Preacher (temporada 4)

6/11 De brutas, nada

9/11 De Férias Com O Ex Brasil (temporada 6)

12/11 This is Us (temporada 4)

13/11 Dignidad

19/11 Backdoor (temporada 2)

19/11 Shark Tank Colombia

20/11 The Pack