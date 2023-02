Una de las partes importantes del Super Bowl es el Halftime Show, con una presentación que dura un aproximado de 15 minutos los artistas muestran distintos éxitos de su carrera musical.

Este año la presentación está a cargo de Rihanna, cantante originaria de Barbados que retorna a los escenarios luego de siete años y recordará sus mayores éxitos de sus ocho álbumes de estudio.

Estos artistas rechazaron estar en el show

Esta no es la primera vez que la artista fue invitada a participar del show, ya que Rihanna declinó participar del espectáculo ya que le dijo que no al Halftime Show del 2019, esto luego de la protesta de Colin Kaepernick para hacer visibles problemáticas racistas, por lo que fue vetado de la NFL.

Otra de las artistas que declinó participar del show fue Adele, quién no quiso participar del Super Bowl LI en Houston en 2017, según las explicaciones de la cantante en un concierto en 2016 ella explicó que decidió no hacerlo porque “ese no es un espectáculo musical y yo no bailo ni nada parecido”.

“Ellos fueron muy amables al ofrecerlo, pero les tuve que decir que no”, agregó.

La cantante Cardi B, en un acto de solidaridad con Kaepernick, también decidió declinar la oferta y es que la rapera estaba contemplada para participar en el Super Bowl LIII. Y es que negarse le fue algo difícil ya que a su esposo Offset es un gran fanático del fútbol américano.

Jay Z, fue invitado hace algunos años para protagonizar el Halftime show del Super Bowl, pero le hicieron la sugerencia de invitar a Rihanna y Kanye West, con los cuáles colaboró en “Run This Town”, lo que no habría sido de agrado del artista.

La banda Metallica tampoco quiere participar del show, a pesar de que los seguidores quieren tener presente a la banda en un espectáculo. James Hetfield, vocalista de la banda declaró en 2016 a Sixx Sense que ese tipo de eventos no es de su estilo.

“No somos pop ni tenemos brillos o ese tipo de cosas que creemos que se necesitan para estar ahí”, declaró.