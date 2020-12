"Es una pega súper difícil": Hija del Fantasma Figueroa habla sobre su trabajo de influencer

La ex chica reality Fernanda Figueroa entregó detalles de cómo es su vida siendo influencer, trabajo con el que se gana la vida.

En conversación con Jordi Castell en el programa "El aperitivo" de la Revista Velvet, la hija del "Fantasma" Figueroa indicó que está trabajando con más de diez marcas.

“Hay mucha gente que siempre me pregunta en qué trabajo y yo me dedico 100% a ser influencer“, afirmó.

“Tengo mi marca de ropa igual, pero a mí la verdad es que me da y me rinde con el tema de ser influencer. Pero, como tú dices, es una pega súper difícil“, expresó. En ese sentido, la ex participante de "Doble Tentación" señaló que se debe ser muy organizado.

"La edición de los videos, estar grabando, cumplir con las fechas, cumplir con el horario“, sostuvo.

Respecto a la marca de ropa que tiene, contó que las confecciones no son de ellas pero sí las diseña. "Tengo una chica que me ayuda con el tema de la confección, es de Venezuela y es mi costurera, entonces le muestro los diseños y ella me los hace”, contó.

"Me encantaría hacerlos yo, porque sé coser, estudié diseño de vestuario, pero por el mismo tema de ser influencer no me da el tiempo, entonces era una cosa o la otra”, agregó.

Cabe señalar que la modelo tiene más de 680 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Revisa la entrevista a continuación: