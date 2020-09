"¿Es su hija?": Federico Sánchez cuenta divertida anécdota que siempre pasa con su esposa

A quién no le ha pasado que lo han confundido con la edad, y que ciertas ocasiones, no para mejor. Justamente esto es algo que siempre le sucede a Federico Sánchez, que según señaló en el programa online "El aperitivo" de Jordi Castell, hay gente que cree que tiene 70 años.

El destacado arquitecto contó que habitualmente recibe este tipo de comentarios, en especial con su señora cuando andan de viaje. En ese sentido, reveló que las personas siempre confunden a su cónyuge con su hija, ya que aparenta menor edad que él.

“El otro día me decían ‘¿es su hija?’, en Italia. ¿Te acuerdas mi amor? En Italia nos preguntaron dos o tres veces ‘¿es su hija?’. Porque no podían creer que el viejo fuese tan fresco”, sostuvo.

“Lo más cómico de la Ximena es que han pasado 30 años y está con la misma cara, el mismo cuerpo”, aseguró Sánchez, agregando que él tiene 55 años y ella 53.

Respecto a esto, el conductor de "City Tour" indicó que "hay gente que cree que soy súper viejo. En serio, hay gente que cree que tengo 70 años. No sé por qué. El pelo blanco, el bastón”.

Para ejemplificar esto, contó una divertida historia cuando su hijo era pequeño, quien creía que se iba a morir luego porque su padre era un abuelito.

“Me dice ‘papá, ¿te vas a morir luego?’. ‘¿Por qué?’, le digo yo. ‘Porque se están muriendo todos los abuelitos de mis amigos’. ‘Ya, pero yo no soy tu abuelito, soy tu papá’. ‘Sí, pero tú tienes el pelo blanco, usas bastón, entonces tú te vas a morir luego’. ‘No mi amor, todavía no me voy a morir’”, relató entre risas.