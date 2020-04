El palanqueo de Camila Recabarren a Pamela Díaz: "Un día me paraste los carros, así que nunca más"

Mientras muchos programas de televisión mantienen su foco en la crisis del coronavirus, los famosos buscan formas de seguir vigentes. Y una de las modalidades que se ha hecho tendencia son las videollamadas entre ellos, donde hablan sin censura de todos los temas.

Camila Recabarren y Pamela Díaz animaron el último gran momento de la farándula. Las modelos y animadores conversaron desde sus cuentas de Instagram, donde se lanzaron todo tipo de bromas ante las risas de sus seguidores.

Pero fue al momento de hablar sobre programas que quedó la grande. La fiera preguntó "¿Con qué mujer entrarías al reality?”, a lo que su colega explicó que, tras descartar a su novia, “entraría contigo… No, pero eres muy mala para las competencias, muy fifí”.

“Soy pésima… En verdad no soy tan mala, pero es que no me gusta. Me aburro. Digo ‘ah, que lata’. En serio. Si igual corro ene. Cáchate, corro 10k en una hora. No es menor”, se defendió, lo que terminó de convencer a su amiga. Fue entonces que Díaz lanzó la bomba.

Camila Recabarren y Pamela Díaz dejaron atrás sus problemas pasados y hoy son grandes amigas. Foto: Instagram

“No, porque después si tienes que dormir conmigo, nica. No. ¿Y si me tocas después, me haces cosas tú?”, dijo la fiera. Ante esto, comenzó un juego buena onda sobre la orientación sexual de la también modelo. “Yo no miro a mis amigas con otros ojos. De verdad”.

Como si fuera poco, Recabarren reveló que “un día me paraste los carros, así que nunca más (...) Me dijiste ‘¡entiende que a mí me gusta el p***!’”, lo que generó una ola de risas, pero que fue todo tomado con humor por ambas.

Sin duda ambas entendieron que en un momento como el que se vive en nuestro país, donde mucha gente lleva ya varios días de cuarentena, se necesitan las risas y la buena onda para mantener arriba el ánimo.