El cantante nacional Adiel fue apadrinado por el famoso reguetonero Jowell

El cantante nacional Adiel cuenta la historia de como conoció y comenzó a trabajar junto al famoso cantante de reguetón Jowell, integrante del popular dúo "Jowell y Randy".

En conversación con las Últimas Noticias, el artista iquiqueño señaló que "lo que pasa es que Jowell estaba buscando artistas sudamericanos y y mandé la solicitud en el live, como cualquiera que busca su sueño", luego agregó "salieron dos personas que no eran cantantes sino que fans y él les cortó rápido. Después de eso aceptó mi solicitud. Me pregunto de dónde era y ahí me dijo "cántame algo".

Tras eso el artista puertorriqueño le señaló que le gustó mucho su interpretación y que haría una encuesta, si el chileno ganaba, el cantante de "Fuera del Planeta" le pagaría los pasajes para producir la canción en Puerto Rico.

"Me puse muy nervioso porque era por el live, mi internet era malo y había muchos factores que me podían jugar en contra. Yo le canté "14f" una canción que yo ya tenía casi hecha". indicó.

Sobre el siguiente paso en su carrera, el cantante nacional señaló "yo estoy apadrinado por Jowell, tenemos un vínculo laboral por el single. "14F" pasó las 100.000 visitas y viene el remix con Jowell y Trebol Clan. Ellos cantan partes y potencian la canción. El video está grabado y va a salir a fin de mes".

También comentó que planea volver a Puerto Rico, ya que grabará junto a Anonimus, otro cantante del género.

Revisa a continuación el vídeo de 14F