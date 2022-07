El Teléfono Negro llegó a los cines chilenos y de Latinoamérica, alzándose como un estandarte de horror sólido. La intriga, la tensión y el horror ha agradado tanto a críticos como a fanáticos del género, y por lo mismo ya alza la gran interrogante ¿habrá una secuela?

La historia se ambienta en una ciudad de Colorado, en los años 70, cuando un enmascarado secuestra a Finney Shaw, un chico tímido e inteligente de 13 años, y lo encierra en un sótano insonorizado donde de nada sirven sus gritos.

Cuando un teléfono roto y sin conexión empieza a sonar, Finney descubre que a través de él puede oír las voces de las anteriores víctimas, las cuales están decididas a impedir que Finney acabe igual que ellas.

La película de Scott Derrickson es una adaptación de un cuento corto con el mismo nombre de Joe Hill, hijo de Stephen King, quien también es uno de los productores ejecutivos de la entrega.