Buenas noticias para los fans de El Marginal, porque la plataforma de streaming Netflix ha anunciado este martes 5 de abril la fecha de estreno de la quinta y última temporada de la exitosa serie argentina.

La cuarta entrega debutó el pasado mes de enero y rápidamente se posicionó en el Top10 del streaming, sin embargo, el final dejó muchas preguntas en los seguidores, quienes ya están a la espera de la nueva temporada.

Tras lograr fugarse de la cárcel de San Onofre, Pastor, interpretado por Juan Minujín, es capturado y trasladado hasta Puente Viejo, un penal que parece ser mucho más impetuoso que el anterior.

¡Alerta Spoilers!

En el final de temporada, Pastor logra escapar junto a Diosito (Nicolás Furtado) del nuevo penal, no obstante, el ex policía vuelve a ser capturado, mientras que el hijo de Borges queda en libertad. Eso no es todo, porque Ema se encuentra al borde de la muerte y el hijo mayor fue raptado por la madre biológica.

De acuerdo a lo que se aprecia en el nuevo adelanto de El Marginal 5, en Puente viejo se reúnen los grupos para el choque definitorio mientras Antín, el personaje de Gerardo Romano, vuelve a estar en el ojo de la tormenta.

¿Qué día se estrena la temporada 5 de El Marginal en Netflix?

La quinta temporada de El Marginal se estrenará el próximo 4 de mayo de 2022 a través de la plataforma de streaming Netflix.