Finalmente, este lunes se confirmó lo que muchos fans estaban esperando. Luego de convertirse en un verdadero fenómeno mundial y ser el mejor estreno de la historia de Netflix con 142 millones de reproducciones en los primeros 30 días, el director de El Juego del Calamar, Hwang Dong-hyuk confirmó la continuación de la historia.

La serie coreana que llegó el pasado 17 de septiembre a la plataforma de streaming y que cuenta la historia sobre un grupo de personas que son invitados a participar de varios juegos para niños con el objetivo de ganar una gran suma de dinero, pero que tiene consecuencias fatales, cautivó a miles de personas alrededor del mundo y sorprendió a todos con sus números de audiencia.

Es por eso que muchos fanáticos esperaban la noticia sobre el estreno de una nueva temporada. Eso sí, la trama de esta segunda entrega es todo un misterio ya que todavía no existen detalles.

Tras ser consultado por The Associated Press sobre la serie, el director manifestó "ha existido mucha presión, mucha demanda y mucho amor por una segunda temporada. Entonces siento que prácticamente no nos dejan ninguna opción". Luego aseguró: "Pero diré que efectivamente habrá una segunda temporada. Está en mi cabeza ahora. Estoy en el proceso de planificación actualmente".

¿Cuándo se estrena?

Pese a que el creador confirmó su nueva temporada, por parte de Netflix no se han pronunciado por lo que aún no existe fecha de estreno programada. De hecho, el propio Dong-hyuk comentó: "creo que es un poco pronto para decir cuando sucederá. Entonces les prometo esto: Seong Gi-Hun volverá y hará algo por el mundo".