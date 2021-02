Edificio Corona: Enfrentamiento entre Carolina y Germán impacta a los seguidores

El último capitulo de la teleserie de Mega no dejo indiferente a los seguidores de la ficción, quienes a través de las redes sociales compartieron su emoción y su enojo ante dos de los hechos más impactantes del episodio.

El primero tiene que ver con Carolina (Dayana Amigo) quien decidió tomar cartas en el asunto, luego de que Germán (Mario Horton) decidiera terminar su relación para tratar de recuperar a su esposa Javiera (María Gracia Omegna). A pesar de eso, ella esta empeñada en recuperarlo y decidió irse a vivir al mismo condominio que él y su esposa habitan, para complicar la relación.

En el capítulo de anoche, se ve como Germán va a encararla por llegar al edificio y le exigió que se vaya, sin embargo ella no cedió a las advertencias y aseguró que no descansará hasta volver con él.

Los fans de la ficción celebraron esta acción de Carolina, debido a que el personaje de Horton es uno de los más criticados debido a sus actitudes machistas y el trato que le da a su esposa.

El otro momento que despertó la emoción de los seguidores fue la actitud que tuvo Josefa, luego de que su hermana Macarena le confesara que es lesbiana. "Jose, yo no soy como todos, soy diferente. No soy la hija que el papá hubiese querido tener. A mí no me gustan los hombres, a mí me gustan las mujeres" le señala el personaje de Hiztka Nudelman. Tras esto su hermana pequeña la abraza.

Revisa a continuación los mejores tweets.